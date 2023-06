Monitor, osservatorio sul mondo (luglio-agosto 2023)

Negli Usa DuPont patteggia sull'inquinamento da Pfas. Lula annuncia un nuovo piano per fermare la deforestazione in Amazzonia. Le autorità del Rojava annunciano l'avvio del processi agli ex combattenti del sedicente Stato Islamico. Amnesty International chiede un'inchiesta sulle violenze commesse ai danni dei manifestanti in Senegal To access this post, you must purchase Annuale con Mosaico di Pace, Annuale con Azione non violenta, Annuale con Gaia, Annuale con Nigrizia, Annuale "Amico" di Altreconomia, Annuale estero carta + digitale, Biennale carta...

Per accedere a questo contenuto abbonati o acquista la rivista in digitale Compra il numero Abbònati Hai già acquistato la rivista o sei abbonato? Accedi per usufruire dei contenuti. Nome utente o indirizzo email Password Ricordami