L’indagine dell’Antitrust su ChatGPT e la condanna alla multinazionale Chiquita per le vittime dei paramilitari in Colombia. In Europa, i minori stranieri non accompagnati vittime di tratta vengono coinvolti nello spaccio di stupefacenti. E poi la siccità in Cina, il record di esportazioni di cipolle in Pakistan e lo stop dei finanziamenti Ue alla Tanzania per le violenze sui Masai