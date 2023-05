Monitor, osservatorio sul mondo (maggio 2023)

La ripresa "insostenibile" delle compagnie aeree low cost in Europa: le emissioni climalteranti di Ryanair e Wizz Air hanno superato quelle del 2019. Tra gennaio e aprile 2023 almeno 23 attivisti per l'ambiente sono stati uccisi o incarcerati in America Centrale. Tre alti funzionari del regime siriano verranno processati a Parigi To access this post, you must purchase Annuale con Mosaico di Pace, Annuale con Azione non violenta, Annuale con Gaia, Annuale con Nigrizia, Annuale "Amico" di Altreconomia, Annuale estero...

Per accedere a questo contenuto abbonati o acquista la rivista in digitale Compra il numero Abbònati Hai già acquistato la rivista o sei abbonato? Accedi per usufruire dei contenuti. Nome utente o indirizzo email Password Ricordami