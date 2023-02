Monitor, osservatorio sul mondo (febbraio 2023)

Negli Stati Uniti cresce il costo economico dei danni provocati dagli eventi climatici estremi. In diciassette Paesi africani -dalla Nigeria alla Libia- si va al voto nel corso del 2023. Tre Ong francesi hanno fatto causa al colosso Danone: non sta facendo abbastanza per ridurre l'uso della plastica. Lula propone una nuova moneta To access this post, you must purchase Annuale con Mosaico di Pace, Annuale con Azione non violenta, Annuale con Gaia, Annuale con Nigrizia, Annuale "Amico" di...

Per accedere a questo contenuto abbonati o acquista la rivista in digitale Compra il numero Abbònati Hai già acquistato la rivista o sei abbonato? Accedi per usufruire dei contenuti. Nome utente o indirizzo email Password Ricordami