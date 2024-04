Mario Draghi e quella fatale predilezione per gli oligopoli multinazionali

Per superare la crisi dell’Unione europea, l’ex presidente del Consiglio, d’intesa con Ursula von der Leyen, propone la via della “competitività” e dell’affermazione di pochi “campioni” che possano competere su scala globale contro Cina e Stati Uniti. Presentata come la “sferzata” del genio è in realtà una ricetta già sperimentata e fallimentare. L’editoriale del direttore, Duccio Facchini