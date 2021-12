In Italia l’offerta dei servizi per la prima infanzia è ancora insufficiente. Nel 2020, nonostante l’incremento dei posti disponibili negli asili nido nel Sud Italia (+4,9%) e nelle Isole (+9,5%), la media italiana resta di 26,9 posti per 100 bambini fino ai tre anni d’età: la soglia fissata dal target europeo nel 2010 è del 33%. I posti complessivi sono circa 361mila di cui solo il 50% all’interno di strutture pubbliche. To access this post, you must purchase Annuale con...

Per accedere a questo contenuto abbonati o acquista la rivista in digitale Compra il numero Abbònati Hai già acquistato la rivista o sei abbonato? Accedi per usufruire dei contenuti. Nome utente o indirizzo email Password Ricordami