Cresce il numero dei tutori volontari per minori stranieri non accompagnati, istituiti dalla "legge Zampa" del 2017 a fini di protezione: al 31 dicembre 2020 erano 3.469, in aumento del 6,2% rispetto al giugno 2019. Tre su quattro sono donne. Grazie a loro quasi 10mila minori hanno trovato un sostegno nel proprio percorso di integrazione

