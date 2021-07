Il percorso dei Comuni capoluogo italiani verso la sostenibilità è in ritardo e persiste un ampio divario territoriale lungo l’asse Nord-Sud. Nel 2019 sono cresciute domanda e offerta di trasporto pubblico locale (+3,2% e + 1,7% rispetto al 2018) e i chilometri di piste ciclabili; ma restano lontani gli obiettivi di raccolta differenziata. Nel report “Ambiente urbano 2021” l’Istat ha fotografato lo stato di salute dell’ambiente urbano. To access this post, you must purchase Annuale con Mosaico di Pace, Annuale...

Per accedere a questo contenuto abbonati o acquista la rivista in digitale Compra il numero Abbònati Hai già acquistato la rivista o sei abbonato? Accedi per usufruire dei contenuti. Nome utente o indirizzo email Password Ricordami