Dopo il ritiro delle truppe occidentali e il ritorno al potere dei Talebani, che hanno proclamato l'Emirato islamico, la crisi umanitaria del Paese (già in corso) si è aggravata. Il bilancio di 20 anni dell'ultimo conflitto, iniziato con l'intervento militare Usa nel 2001, è drammatico: più di 150mila civili hanno perso la vita, ci sono stati cinque milioni di sfollati e la popolazione non è stata aiutata nella ricostruzione.

