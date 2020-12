Non abbiamo una parola che riassuma da sola l’idea di una società nuova. Ma l’ecosocialismo è una preziosa categoria che indica una direzione da percorrere per l’azione e il dialogo comune. Concepisce vie inedite per socializzare l’organizzazione dell’economia e ripensare i criteri che regolano i modelli produttivi. Un termine da accogliere, anche nella sua eredità storica. Le "idee eretiche" di Roberto Mancini To access this post, you must purchase 231 - Nella tela della Cassa or 232 – Prevenzione addio. ...

