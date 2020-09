Risanare, accompagnare e coltivare sono i verbi che devono formare il nostro nuovo “essere-con-il-mondo”. La partecipazione etica attiva da parte di ciascuno può essere la base per una nuova partecipazione politica: un agire radicale che fa valere le radici di senso della convivenza civile. Occorre decidere, non si può più delegare ad altri. Le "idee eretiche" di Roberto Mancini To access this post, you must purchase Abbonamento annuale Ae + Mosaico di Pace, Abbonamento annuale Ae + Azione non violenta,...

Per accedere a questo contenuto abbonati o acquista la rivista in digitale Compra il numero Abbònati Hai già acquistato la rivista o sei abbonato? Accedi per usufruire dei contenuti. Nome utente o indirizzo email Password Ricordami