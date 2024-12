La pagina dei librai (da Altreconomia 276)

Le recensioni di dicembre sono a cura di Alessandro Ghidini di Aedicola Lambrate, libreria indipendente nata nell'ennnesima edicola chiusa di Milano. Ora è un progetto di rigenerazione, riqualificazione, innovazione sociale, un avamposto culturale per tornare a leggere la carta dei giornali, delle riviste più belle e dei libri. Si trova in in Via Conte Rosso 9.

Romanzo

Ciò che si era e più non si è

Nessuno più di Osamu Dazai ha saputo parlare ai giovani giapponesi all’indomani della guerra. Il disincanto, un futuro da ritagliare tra i relitti di ciò che si era e più non si è: “Il sole si spegne”, pubblicato nel 1947, è la voce di un’intera generazione di esistenze precarie, di ordinari, fragilissimi umani in cerca di qualcosa a cui appartenere. Kazuko è la figlia di un mondo in decadenza, di una nobiltà che ha perso se stessa prima ancora che le proprie ricchezze. Ingabbiata in una quotidianità che le è estranea, costretta a dividersi tra le mura di casa e la