La pagina dei librai (da Altreconomia 273)

Le recensioni del numero di settembre 2024 sono a cura di Valentina Pellizoni di Laboratorio La Cornice. Nato nel 1987 come laboratorio per l’assemblaggio di cornici, in seguito ha inaugurato una sua galleria che ospita opere di vari artisti, molti dei quali illustratori. Dal 2006, sono cominciati a essere messi in vendita i primi libri di editori mediopiccoli. Erano gli anni della rivoluzione editoriale per ragazzi e si affacciavano alla scena editori come Topipittori e Orecchio Acerbo, tra i primi ospitati in quella che poi sarebbe diventato nel tempo la libreria. La marca laboratoriale è ancora quella che contraddistingue maggiormente questo spazio, che infatti affianca al lavoro online laboratori per bambini e adulti, incontri con autori e mostre dedicate ad artisti e illustratori.

Albo illustrato

La strana fuga di un piccolo ladro

Un pesciolino si aggira per le profondità marine. È un pesciolino particolare perché non solo indossa un capello