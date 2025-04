“Vibrations from Gaza”: la vita dei bambini sordomuti nella guerra

Già prima del 7 ottobre 2023, i bambini di dieci anni, a Gaza, avevano vissuto almeno due guerre. Di quelle del 2014 e del 2021, Amani ricorda che era il mese del Ramadan e che gli attacchi aerei si intensificavano durante i pasti. “Lo fanno di proposito, perché sanno che stiamo digiunando”.

La sua esperienza è raccontata in “Vibrations from Gaza”, un film che mostra come i bambini sordomuti vivono la guerra. Attraverso video, immagini e il suono incessante dei droni che sorvolano la Striscia -da anni una realtà quotidiana per i gazawi- sono i bambini che spiegano come percepiscono i bombardamenti. “Sento gli aerei attraverso le vibrazioni nell’aria”, dice Musa, mentre Isra spiega con più dettagli che “quando i bombardamenti colpiscono il terreno o un edificio, il rumore penetra nelle mie orecchie e il mio corpo trema per la concussione dell’esplosione”.

Diretto dall’artista multidisciplinare palestino-canadese Rehab Nazzal, il film è stato realizzato poco prima del 7 ot