Le recensioni del numero di luglio e agosto 2024 sono a cura di Alfonso Gargano della Libreria Perditempo-libri, vini e vinili. Un punto di incontro per bere un bicchiere, ascoltare musica, sfogliare un volume e che trasforma i libri in occasione di incontro, dialogo e contaminAzione. Si trova a Napoli al numero 8 di via San Pietro a Majella