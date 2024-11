La pagina dei librai (da Altreconomia 275)

Le recensioni di novembre sono a cura di Martina, Rebeca e Samuele della libreria Claudiana di Milano. Aperta nel 1968 nel centro della città, è specializzata in cultura religiosa, con un ampio assortimento delle novità di saggistica e letteratura.

Il suo approccio è rigorosamente non confessionale, ma plurale, laico e interculturale evidente sia nella scelta dell'assortimento librario proposto, sia negli argomenti trattati nei numerosi incontri che organizza e ospita nella sua sala presentazioni. Si trova in Via F. Sforza 12/a

Narrativa

Il rimedio per l’alcolismo

Tra i vari metodi per contenere l’alcolismo Lawrence Osborne, un simpatico beone inglese, ne sceglie uno quantomeno bizzarro: viaggiare in Paesi a maggioranza musulmana. Le destinazioni diventano anche un pretesto per indagare il complicato rapporto tra la religione e il consumo di alcolici, e per riflettere sul ruolo culturale che l’alcol ha svolto nei luoghi e nei tempi. E così viaggiamo