Continua ad aumentare la spesa militare dell'Italia. Secondo l'Osservatorio Milex, il budget del ministero della Difesa per il 2022 sarà di 25,8 miliardi di euro, con una crescita di 1,3 miliardi (+5,4%) rispetto al 2021. Le voci interne del bilancio registrano aumenti tra i 150 e i 200 milioni per la Marina militare e i carabinieri. L'Aeronautica militare vede invece una flessione di 90 milioni. Confermate le risorse per l'esercito.

