Gaza e la “Cartografia del genocidio”. La distruzione vista da satellite

"La campagna militare israeliana a Gaza è organizzata, sistematica e intesa a distruggere le condizioni di vita e le infrastrutture essenziali per la sopravvivenza. Lo chiamiamo genocidio perché è un genocidio”. Con queste parole Francesca Albanese, Relatrice speciale sulla situazione dei diritti umani nei Territori palestinesi occupati dal 1967, ha commentato i risultati della ricerca “A spatial analysis of the Israeli military’s conduct in Gaza since october 2023”, pubblicata a fine ottobre 2024 dal Forensic Architecture.

La piattaforma è composta da un team multidisciplinare di esperti in architettura, software, documentaristica, giornalismo, scienze e diritto con sede presso la Goldsmiths University of London. Il report di 827 pagine, accompagnato dalla mappa interattiva “Cartografia del genocidio”, documenta migliaia di episodi di violenza da parte di Israele. Dalla documentazione emerge come le azioni militari, incluso l’uso strumentale di misure uma