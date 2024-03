“Garantire il diritto all’acqua è uno dei pilastri per proteggere i diritti umani”

In molti Paesi del mondo l’accesso all’acqua è anche una questione di genere: nei Paesi in cui le risorse idriche non sono disponibili in casa, infatti, in otto casi su dieci spetta alle donne, alle ragazze e alle bambine il compito di raccoglierla, percorrendo spesso lunghe distanze a piedi e con carichi pesanti. Un incarico che, nei Paesi segnati da conflitti o violenza endemica, aumenta esponenzialmente il rischio di subire aggressioni, violenze e stupri.

Una questione che riguarda anche le scuole: secondo le ultime stime di Unicef relative al 2021, a livello globale, tre su dieci non disponevano di servizi idrici di base e più di una su quattro non era dotata di strutture igienico-sanitarie di base. In altre parole: non c’erano i bagni, o se c’erano non erano dotati di acqua corrente. In queste condizioni per le ragazze è difficile gestire le mestruazioni e garantire la propria igiene personale, con la conseguenza che molte adolescenti sono costrette a rinunciare a frequentare le lezioni “in quei giorni”.

Secondo le stime della Ong We World, la mancanza di prodotti, di privacy e di acqua corrente in casa impedisce a circa 500mila donne e ragazze prendersi cura della propria igiene nei giorni del ciclo mestruale, con il rischio di sviluppare infezioni che possono anche incidere negativamente sulla salute sessuale e riproduttiva.

Sono alcune delle evidenze che emergono da “Flowing Futures”, l’Atlante elaborato da WeWorld sull’accesso e la disponibilità di acqua a livello globale e le conseguenze per i diritti umani. “Garantire il diritto all’acqua, infatti, è uno dei pilastri per proteggere i diritti umani e, di conseguenza, garantire che tutti possano prosperare -commenta Anna Crescenti, esperta “Wash” (acronimo inglese che sta per water, sanitation and hygene) di WeWorld-. I servizi legati all’acqua sono più che semplici rubinetti: acqua potabile sicura e servizi sanitari e igienici sono essenziali per garantire la salute e il benessere delle persone, contribuendo al miglioramento di altri aspetti della vita individuale e comunitaria, come i mezzi di sussistenza, il lavoro, l’alloggio e l’istruzione, da un lato e, dall’altro, lo sviluppo di comunità resilienti e di un ambiente sano”.

L’accesso all’acqua potabile è un diritto umano fondamentale, che però ancora oggi non viene garantito a più di due miliardi di persone nel mondo. Secondo le linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) la quantità minima necessaria per soddisfare i bisogni basilari (bere, cucinare, tutelare l’igiene domestica e personale) è di 50 litri al giorno a testa. Questo è ancora più importante in contesti di emergenza (conflitti, epidemie e disastri naturali) dove livelli minimi di acqua potabile sono essenziali per la sopravvivenza delle popolazioni, che hanno maggiori probabilità di contrarre malattie legate a servizi igienico-sanitari inadeguati e a forniture idriche insufficienti o non sicure. A livello globale, circa 1,5 miliardi di persone non dispongono di servizi igienici adeguati e questa situazione è responsabile del 90% dei casi di diarrea, seconda causa di mortalità per i bambini sotto i cinque anni.

La situazione, ovviamente, cambia da Paese a Paese. Se in Italia o negli Stati Uniti il consumo di acqua potabile si attesta rispettivamente a 235 e 310 litri al giorno pro-capite, un abitante palestinese della Cisgiordania può contare su appena 26 litri d’acqua a testa (il minimo raccomandato dall’Oms) e solo il 36% dei palestinesi ha accesso regolare all’acqua corrente. Il restante 47% la riceve per meno di dieci giorni al mese mentre le autorità israeliane hanno sviluppato il proprio servizio idrico per garantire forniture regolari ai propri cittadini in Israele e agli insediamenti illegali.

La situazione è altrettanto grave in Siria dove, a causa del conflitto e della grave crisi economica che ha colpito il Paese, il sistema idrico ha subito gravi danni al punto che oggi, secondo le stime contenute nell’Atlante di WeWorld, il 42% della popolazione si affida a fonti d’acqua alternative e spesso non sicure per soddisfare o integrare il proprio fabbisogno idrico e almeno il 70% delle acque reflue scaricate non è trattato. Inoltre, due terzi degli impianti di trattamento dell’acqua, il 50% delle stazioni di pompaggio, il 25% degli impianti di trattamento delle acque reflue e un sesto dei pozzi sono stati danneggiati.

La situazione è resa ancora più grave dagli effetti del cambiamento climatico che riducono la disponibilità di acqua potabile sicura e amplificano il rischio di malattie causate dalla sua contaminazione. “Eventi meteorologici estremi legati all’acqua -si legge nell’Atlante- hanno causato 11.778 disastri segnalati tra il 1970 e il 2021 con più di due milioni di morti e 4.300 miliardi di perdite economiche”.

In Nicaragua la già ridotta disponibilità idrica -che colpisce soprattutto le popolazioni indigene e le comunità afro-discendenti- è minacciata dal cambiamento climatico, aumentando così il rischio di epidemie di colera, diarrea, febbre dengue e malaria. Anche gli eventi estremi -la cui frequenza e intensità è aumentata nel corso degli ultimi anni- impattano sul diritto all’acqua della popolazione: nel 2020 due uragani hanno colpito la costa settentrionale del Paese, con ripercussioni significative per le comunità locali: non solo la maggior parte delle case, delle scuole, delle chiese e degli altri centri comunitari sono stati distrutti, ma i pozzi sono stati contaminati, compromettendo l’approvvigionamento di acqua potabile.

