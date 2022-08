Decrescita, se non ora quando? Al via la conferenza di Venezia

Non è più tempo per l’attendismo o per nascondersi dietro finzioni o etichette di comodo. “Occorre avere il coraggio e la fiducia di intraprendere reali percorsi di transizione e trasformazione. Pensare la decrescita significa rinunciare alle ricette del passato accettando che occorre avere la maturità e la lucidità di affrontare per tempo una nuova era, rifiutare di credere che l’obiettivo delle società sia l’espansione costante della produzione e del consumo”. È con questo spirito, ben sintetizzato nell’appello pubblicato qualche mese fa, che mercoledì 7 settembre si apre l’incontro “Decrescita: se non ora quando? Dall’illusione della crescita verde ad una democrazia della Terra”. L’appuntamento è alle ore 9 presso la sede di Santa Marta dell’Università Iuav di Venezia.

Numerosi gli ospiti che hanno confermato la loro presenza, fisica oppure online: l’attivista ed economista indiana Vandana Shiva, l’antropologo britannico Jason Hickel, l’attivista Helena Norberg-Hodge, l’economista e femminista spagnola Amaia Perez Orozco, la sociologa statunitense Silvia Federici, lo scienziato sociale Timothée Parrique, la ricercatrice Viviana Asara. L’incontro prevede quattro sessioni plenarie, intorno ad altrettanti assi tematici scelti: “One Earth, one Health, one Life”, per un’idea più ampia di salute e di cura delle persone, degli animali, del Pianeta. “Buen Vivir/Vivir Bien. Che cos’è una buona vita?”, per andare oltre il paradigma del benessere, ripensare il senso e la qualità della vita. “Nuove architetture sociali” per praticare la transizione attraverso nuove forme di condivisione, di comunità, di cooperazione e organizzazione sociale sono in temi al centro della terza sessione plenaria. Infine: “Un agire politico trasformativo”, un nuovo sperimentalismo democratico per rendere possibile un progetto collettivo di cambiamento. Ci saranno poi 15 tavoli di confronto, su lavori portati avanti negli ultimi mesi da altrettanti gruppi di lavoro, che hanno elaborato delle proposte ed organizzato i relativi eventi.

L’incontro si terrà da mercoledì 7 a venerdì 9 settembre presso la sede di Santa Marta dell’Università Iuav di Venezia. L’evento pubblico aperto alla cittadinanza con Vandana Shiva è in programma giovedì 8 settembre alle ore 17.30 presso l’aula magna dell’Università Iuav di Venezia. Gli incontri di venerdì pomeriggio e di sabato si svolgeranno all’interno del Venice Climate Camp al Lido di Venezia.

L’incontro è promosso dall’associazione per la Decrescita, dal Movimento per la decrescita felice, dalla Rete italiana dell’economia Solidale, da Aeres di Venezia e dal Support group of the international conferences on degrowth for ecological sustainability and social equity. Con il patrocinio delle università IUAV, Ca’ Foscari, Udine e di Research & Degrowth. Con l’adesione di Municipalità di Venezia, Murano, Burano. In collaborazione con ACMOS-Torino; associazione Botteghe del mondo Italia; associazione Eco-filosofica; associazione Laudato si’; Bilanci di giustizia; Co-energia; DESS Bergamo; Distretto di economia solidale Oltreconfin; Forum beni comuni FVG; MAG Venezia; MUSOCO; Navdanya international; TiLT – Territori in libera transizione. Media Partner: Altreconomia, Comune-Info, Pressenza, Terra Nuova e Radio Popolare.

Gli incontri non saranno in diretta streaming, ma saranno registrati e poi resi disponibili su YouTube. Il programma completo è disponibile a questo link, altri dettagli sono sul sito venezia2022.it

