Dare un nuovo significato al concetto di tradizione

In un’epoca di sradicamento, accelerazione, innovazioni tecnologiche, implosione della politica e catastrofi belliche, che valore ha la tradizione? Conosciamo o il culto dell’innovazione -intesa come crescita di potere e di velocità mediante la tecnocrazia- o il tradizionalismo (ricorrente nelle religioni e nella tenacia con cui in politica si fa valere il principio di potere). Si ignora il significato dell’autentica tradizione di solito confusa con il culto del passato.

Invece, per ogni essere vivente, seppure con modalità diverse, essa prende forma con l’accoglienza e la cura che la generazione adulta dedica alla nuova, permettendole non solo di crescere, ma anche di diventare davvero nuova migliorando la condizione di tutti. Una bambina o un bambino che nasce rinnova il volto della Terra. La scelta di prendersene cura consente a tutti di crescere in umanità, di generazione in generazione. Non è una sequenza ristretta alla famiglia, è il dinamismo della vita universale. Questo