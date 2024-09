Curare la salute del suolo paga in felicità

Casa delle Agriculture, Salento. Nuovo Cilento e La Petrosa, Cilento. Tre verità contadine incontrate quest’estate: storie di agricoltura, suolo e amabile resistenza. I loro protagonisti li riconosci per i copiosi sorrisi di soddisfazione, rari sui visi imbronciati di tanti agricoltori convenzionali delle monocolture intensive e della zootecnia spinta. Forse perché sono anche tre realtà partigiane fiere del loro legame con il suolo e la sua cura.

Casa delle Agriculture è un intreccio tra un’organizzazione di volontariato e una cooperativa agricola, nato da giovani donne e uomini che oltre dieci anni fa hanno deciso con coraggio di non lasciare la terra salentina in balia della Xylella e dei morsi impietosi di un turismo estrattivo. Hanno così chiesto a parenti e chiunque ne avesse voglia di dare terreni in comodato d’uso per iniziare un’avventura contadina ispirata alla filosofia biologica dei Girolomoni.

In poche settimane avevano tra le mani i primi 15 ettari. E poi un crescend