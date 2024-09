L’autonomia differenziata fa male alle scuole dei piccoli Comuni

Inutile fingere: la legge sull’autonomia differenziata (86/2024) fa paura. Una sciabolata che mozza il capo ai più fragili. Che ne sarà, ad esempio, delle scuole primarie nei piccoli Comuni? Le norme generali sull’istruzione e l’istruzione stessa saranno di competenza regionale (articoli 3 e 4). Ad oggi sono circa 1.200 le scuole che rischiano la chiusura, condannando a morte certa i piccoli Comuni.

Forse l’autonomia differenziata le salverà? Non credo. Credo che sulle scuole penderà la ghigliottina degli indicatori di prestazione con i quali le Regioni dovranno garantire le “condizioni di appropriatezza e di efficienza nell’utilizzo delle risorse, nonché [di] congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione” (art. 3). Il dado è tratto. In frasi del genere, chi comanda sono solo i soldi e non la cura per le persone più fragili come i bambini e le giovani famiglie nei piccoli paesi.

Non ci vuole molto a capire che se hai la colpa di nascere o di abitare in