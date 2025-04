Il virus del conflitto d’interesse devasta l’Italia

Se trascurata, anche una piccola fessura finisce per far crollare un intero edificio. Giorni fa ho sfogliato la piattaforma Syllabus del governo italiano “dedicata alla formazione del capitale umano” (brutta espressione) della pubblica amministrazione.

La formazione del personale della Pubblica amministrazione è cruciale per avere figure non solo aggiornate, ma sempre altamente motivate nel loro ruolo di garanzia dei beni pubblici e degli interessi collettivi. Una garanzia che è un punto dirimente e delicato in questo ambito formativo e che richiede, tra le molte accortezze, l’assenza di ogni forma -perfino accennata- di conflitto tra interessi pubblici e privati.

Circostanza che invece non ho riconosciuto in un corso offerto da Syllabus per fornire al personale della Pubblica amministrazione “una guida alla comprensione del ‘Building information modeling’ (Bim) e della gestione informativa digitale delle costruzioni nel processo di affidamento dei contratti pubblici”.

Innanzi