Così il profit si sta prendendo il mondo della cooperazione sociale

Dieci anni dopo la vicenda di “Mafia capitale” il Terzo settore si trova nuovamente sotto assedio. Ma oggi l’attacco è più silenzioso e “interno” al mondo stesso della cooperazione sociale. Trovano infatti sempre più spazio “colossi” maggiormente orientati sulla dimensione economica e molto meno al valore dell’intervento sociale che realizzano. “Lo Stato ha dismesso la propria responsabilità sull’esigibilità dei diritti delle persone piegandola alle esigenze del mercato e quindi favorendo determinati soggetti piuttosto che altri”, spiega Andrea Morniroli, socio della cooperativa Dedalus di Napoli, che si occupa di ricerca, progettazione e gestione di servizi a valenza sociale.

Per Morniroli, da oltre trent’anni attivo nel mondo del sociale e co-coordinatore del Forum diseguaglianze e diversità, uno dei problemi è che spesso le politiche pubbliche non premiano i soggetti del Terzo settore e in particolare le cooperative, che provano a tenere in equilibrio le esigenze dell’essere impr