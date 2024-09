Chi sfratta il diritto alla casa

La nuova sindaca di Firenze, non troppo conosciuta in città, ha evocato spesso in campagna elettorale la figura del nonno materno, Piero Bargellini (1897-1980), letterato di buona fama, autore di una monumentale (quattro volumi) “Magnifica storia di Firenze”, nonché indimenticato sindaco democristiano durante la disastrosa alluvione del 1966. Il suo rivale Eike Schmidt ha invece evocato un altro suo parente, Lorenzo Bargellini, un cugino, cercando in questo modo di screditarla. Lorenzo, scomparso prematuramente nel 2017, è stato una figura di spicco del Movimento di lotta per la casa, molto attivo a Firenze sul delicatissimo fronte del bisogno abitativo, un’emergenza in tutta Italia e ancora di più in una città “colonizzata” dal turismo.

Schmidt intendeva, evidentemente, accostare Funaro non allo stimato e prestigioso nonno, ma al più problematico cugino, considerato nel milieu perbenista una specie di pericolo pubblico, un fuorilegge, una minaccia alla sacralità della prop