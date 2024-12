“Canta fino a dieci”: se non basta un microfono, ci vuole un megafono

"L'idea che non esistano cantautrici donne è purtroppo ancora molto radicata, tanto che pochissime riescono a rompere il soffitto di cristallo. Bastano due mani per contarle”, racconta Rossana De Pace, 28 anni, una delle componenti del collettivo “Canta fino a dieci”, nato nel 2020 con l’obiettivo di normalizzare la figura femminile nel panorama musicale italiano. “Ci contiamo per contare” è il leitmotiv che De Pace insieme ad Anna Castiglia, Francesca Siano (in arte Francamente), Irene Buselli e Valeria Rossi (Cheriach Re) hanno scelto per quello che definiscono un “porto di passaggio” per tutte coloro che vivono sulla loro pelle la discriminazione di genere. “Il collettivo, in fondo, è come un megafono: unendo le voci il volume si alza e soprattutto la nostra musica riesce ad arrivare a chi diversamente non la ascolterebbe”, spiega Buselli.

Tutto inizia nel novembre 2020, quando con il brano “Fuori posto” le cantautrici lanciano una protesta per le restrizioni che colpivano i teat