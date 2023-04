Un libro che fa paura al regime turco: censurata la scrittrice Aslı Erdoğan

Nell’agosto del 2016 la scrittrice turca Aslı Erdoğan, nata a Istanbul nel 1967, venne arrestata insieme a 22 giornalisti del giornale filo-curdo Özgür Gündem con l’accusa di “fare propaganda terroristica”. La sua incarcerazione ebbe una risonanza mondiale: il New York Times l’ha eletta una delle donne più influenti quell’anno e a Parigi le venne assegnato il Premio Simone de Beauvoir per la libertà delle donne. Dopo quattro mesi in carcere, riuscì a emigrare in Germania, dove tuttora risiede e continua a svolgere la sua attività di scrittrice e di intellettuale.

Nel 2017 la pubblicazione dei suoi saggi civili e il racconto della sua detenzione come prigioniera politica, “Neppure il silenzio è più tuo” (Garzanti), fu tradotto in venti lingue ed è ancora considerato uno degli atti d’accusa più duri contro la svolta autoritaria del governo di Recep Erdoğan, in carica dal 2014 con il Partito della Giustizia e dello Sviluppo (Akp), nazionalista e di centro-destra (tra 2003 e 2014 è stato primo ministro). In questi ultimi dieci anni Recep Erdoğan ha represso i diritti civili, a partire dalle proteste contro la distruzione di Gezi Park al centro della capitale e in seguito a un fallito colpo di Stato nel 2016; ha intensificato lo scontro con le forze curde separatiste nel Sud-Est del Paese; ha indetto un referendum costituzionale, nel 2017, che ha ampliato i poteri presidenziali, eliminando la carica di primo ministro e trasferendo gran parte dei poteri al presidente. Nonostante le proteste delle Organizzazioni non governative contro la violazione dei diritti umani, tra tutte Amnesty international, la Turchia è un partner confinante strategico per l’Unione europea, che le ha delegato, in questi anni, la gestione dei flussi migratori in seguito alle crisi umanitarie dopo la nascita del sedicente Stato islamico e lo scoppio della guerra in Siria.

Pubblichiamo l’appello che Davide Minotti, poeta e traduttore, ha scritto in seguito alla notizia della censura in Turchia del libro “Neppure il silenzio è più tuo” di Aslı Erdoğan. Dell’autrice sono state tradotte nel nostro Paese altre due opere: “Il mandarino meraviglioso” (Keller 2014) e “La città dal mantello rosso” (Garzanti 2020). Il suo ultimo libro tradotto in Germania è “Requiem per una città perduta”.

“Neppure il silenzio è più tuo” è un libro della scrittrice turca Aslı Erdoğan, pubblicato in Italia da Garzanti nel 2017. Raccoglie saggi e articoli che parlano di resistenza e opposizione al governo turco e le sue pratiche di repressione, all’ombra delle proteste di Gezi nel 2016. Ne scaturisce una voce intima e coraggiosa, poetica e profondamente politica, che riecheggia tra i vicoli di Istanbul e rompe il silenzio del placido consenso.

Il libro è tra i più apprezzati di Aslı Erdoğan, vincitore di premi -tra cui il Vincenzo Padula in Italia- e tradotto in francese, tedesco, greco, svedese, norvegese, romeno e olandese.

Apprendiamo in questi giorni che il libro viene de facto messo al bando dalla Corte suprema turca, con un provvedimento del 24 novembre 2022, in quanto “diffama le forze militari turche, calunnia la polizia e i militari turchi con accuse indimostrabili, paragona il bombardamento di Lide (1993) alla Notte dei Cristalli, diffama le prigioni turche, accusa e incrimina lo Stato turco affermando che lo Stato è spietato e discriminatorio, offende la nazione turca parlando del cosiddetto genocidio armeno, presenta i membri di un’organizzazione terroristica come vittime innocenti tacendo le loro azioni”.

Come altri scrittori e altre scrittrici che condividono questo destino, Aslı Erdoğan è vittima di una persecuzione tenace da parte del governo turco. Incarcerata per quattro mesi nel 2016 con l’accusa di terrorismo e propaganda semplicemente perché membro della redazione del quotidiano Özgur Gündem, Aslı Erdoğan è sempre stata assolta nei vari processi intentati a suo carico -l’ultimo dei quali a febbraio 2022-. Da diversi anni vive in esilio in Europa.

La possibile messa al bando di “Neppure il silenzio è più tuo” è l’ennesimo atto di violenza contro la scrittrice, che afferma in un comunicato ufficiale: “Con questa decisione del tribunale, il libro non solo sarà bandito in tutte le carceri, ma anche nelle scuole, nelle biblioteche e nelle istituzioni ufficiali. Non è ancora un sequestro, quindi i librai possono continuare a vendere, ma con questa ingiunzione rischiano il sequestro. In pratica, questo ostacolerà la distribuzione e la vendita del libro”.

Ci uniamo ai Pen club di Francia e Germania che per primi si sono schierati a difesa di Aslı Erdoğan, per denunciare questo gravissimo attacco alla libertà di espressione.

