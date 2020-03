Tagli alla sanità ma non alla spesa militare: così in Italia si è continuato a investire sulle armi

Tagli alla spesa sanitaria ma non a quella militare. In diciotto anni, il finanziamento del Sistema sanitario nazionale italiano è passato da essere il 7% del Prodotto interno lordo nel 2001 al 6,6% nel 2019, secondo i dati analizzati nel suo ultimo rapporto dalla Fondazione Gimbe che, dalla fine degli anni Novanta, si occupa di formazione scientifica e ricerca sulla sanità italiana. Se il finanziamento della sanità ha subito una riduzione dello 0,4%, non si può dire lo stesso della spesa militare del Paese che, negli ultimi dieci anni, non ha visto riduzioni del suo bilancio ma, al contrario, una crescita costante. A sottolinearlo è MIL€X –l’osservatorio sulle spese militari italiane fondato nel 2016 da Francesco Vignarca ed Enrico Piovesana- che ha evidenziato come nelle ultime legislature la tendenza di crescita della spesa militare sia stata continua: nel 2018 è stata di 25 miliardi di euro, pari all’1,4% del Pil, e ha segnando un aumento del 25% rispetto alle ultime tre legislature. Nello stesso anni, le spese per gli armamenti sono state 5,7 miliardi di euro. A paragonare i dati, e a richiamare l’attenzione sul “devastante indebolimento del Sistema Sanitario Nazionale rispetto all’ininterrotta crescita di fondi e impegno a favore delle spese militari” sono la Rete della Pace e la Rete Italiana per il Disarmo che sottolineano la necessità di ripensare il concetto di difesa e di salute pubblica insieme al “ruolo dello Stato e dell’economia al servizio del bene comune” e di attuare una “conversione dal militare al civile”.

Secondo i dati elaborati dalla Fondazione Gimbe, negli anni 2010-2019 alla sanità pubblica sono stati sottratti oltre 37 miliardi di euro: 25 miliardi di euro nel 2010-2015, come conseguenza dei tagli previsti dalle manovre finanziarie, e oltre 12 miliardi di euro nel periodo 2015-2019 come conseguenza del definanziamento che ha assegnato meno al SSN rispetto ai livelli programmati per l’attuazione degli obiettivi di finanza pubblica. Nel periodo 2010-2019 il finanziamento pubblico è aumentato di soli 8,8 miliardi di euro, crescendo in media dello 0,90% annuo: il tasso non è cresciuto come quello dell’inflazione media annua (1,07%), cioè l’aumento del livello medio dei prezzi, ma è rimasto inferiore. “Questa strategia politico-finanziaria documenta inequivocabilmente che per nessun Governo nell’ultimo decennio la sanità ha mai rappresentato una priorità politica”, si legge nel rapporto della Fondazione. “Quando l’economia è stagnante, la sanità si trasforma inesorabilmente in un ‘bancomat’ mentre in caso di crescita economica i benefici per il SSN non sono proporzionali, rendendo di fatto impossibile il rilancio del finanziamento pubblico”.

Se sono diminuiti i finanziamenti per la sanità, è invece cresciuto il bilancio per il ministero della Difesa. Le sue principali voci di costo sono state analizzate nel rapporto redatto da MIL€X che le ha ricondotte agli armamenti, in particolare gli aerei F-35, alle spese per l’adesione dell’Italia alla NATO, ai costi nascosti delle missioni (Mission Need Urgent Requirement) e ai costi complessivi della missione in Afghanistan (8 miliardi) e in Iraq (3 miliardi). Secondo i dati dell’indagine, nel 2018 il budget del ministero della Difesa è stato pari a 21 miliardi di euro, circa il 1,2% del Pil: un aumento del 3% in anno, dell’1% rispetto all’ultima legislatura e del 18% se confrontato con le ultime tre legislature. Ad aumentare sono stati anche i contributi del ministero dello Sviluppo Economico per l’acquisto di nuovi armamenti: 5,7 miliardi nel 2018, una crescita del 7% in un anno e del’88% se paragonato alle ultime tre legislature.

Una delle voci più interessanti del rapporto è quella relativa ai costi derivanti dall’adesione del Paese alla NATO, riconducibili sia alla partecipazione alle missioni militari dell’alleanza sia alla quota da versare per il budget militare e civile previsto dal Programma d’investimento per la sicurezza della NATO (NSIP- NATO Security Investment Programme). Nel 2018 il contributo italiano è stato di 192 milioni di euro: circa 125 milioni destinati al budget NATO e 66,6 milioni destinati agli investimenti infrastrutturali. A questi, vanno aggiunti i costi sostenuti dall’Italia per supportare le basi americane nel Paese: sono le spese relative alla realizzazione e manutenzione delle infrastrutture militari statunitensi, alle reti di trasporto e di comunicazione al servizio del personale militare americano insieme alla fornitura degli alloggi, alle compensazioni per i danni e i rimborsi alle comunità locali. La cifra esatta non è resa nota dal 2002, nonostante le interrogazioni parlamentari al riguardo. Nel 2012 uno studio basato sui dati del Pentagono della RAND Corporation, istituto di ricerca non-profit negli Stati Uniti, ha provato a realizzare una stima a partire dai 210 milioni di euro impiegati per la realizzazione della nuova base statunitense all’aeroporto Dal Molin di Vicenza. Se si ipotizza una contribuzione italiana uguale alle ultime note (41%) alle spese di stazionamento degli ultimi anni, e un numero quasi invariato di truppe americane, la spesa italiana per le basi ammonterebbe a circa 520 milioni di euro l’anno.

Non solo finanziamenti alla Difesa ma anche esportazione di armi. Secondo un rapporto elaborato dall’Istituto Internazionale di Ricerche sulla Pace di Stoccolma (SIPRI), pubblicato a marzo 2020, nel quinquennio 2015-2019 l’Italia si è collocata al nono posto su 25 nella classifica che registra i principali Paesi esportatori di arsenale bellico. Anche se è stato registrato un decremento del 17% rispetto al quinquennio precedente, il Paese rientra nella Top 10 dei principali fornitori del mercato internazionale. Esporta principalmente in Turchia, Pakistan e Arabia Saudita. Invece, importa da Stati Uniti, Germania e Israele.

Al primo posto della classifica dei principali esportatori di armi si collocano gli Stati Uniti, seguiti dalla Russia, Francia e Cina. La domanda, invece, viene principalmente dal Medio Oriente e, in particolare, dall’Arabia Saudita. In Europa, oltre l’Italia, i principali esportatori sono la Francia, la Germania, il Regno Unito e la Spagna: il totale delle loro esportazione corrisponde al 23% dell’export mondiale. Erano al 20% nel periodo 2010-2014.



