Sui giacimenti di Eni nelle acque palestinesi

Un provvedimento controverso, cui ha fatto seguito nei primi giorni di febbraio una diffida recapitata alle tre società da parte dello studio legale statunitense Foley Hoag per conto di alcune organizzazioni umanitarie ( Al-Haq , Al Mezan center for ruman rights e Palestine center for human rights ) in cui si chiede di “desistere dall’intraprendere qualsiasi attività nelle aree della ‘Zona G’ che ricadono nelle aree marittime dello Stato di Palestina”. Sottolineando che tali attività costituirebbero una flagrante violazione del diritto internazionale.

La notizia ha avuto una discreta eco nel nostro Paese. All’interrogazione parlamentare presentata dal deputato Angelo Bonelli dell’Alleanza Verdi Sinistra, il ministero degli Esteri Antonio Tajani ha risposto affermando che “da quanto riferisce Eni il contratto è ancora in via di finalizzazione e il consorzio non ha titolarità sull’area, né sono in corso operazioni che avrebbero comunque natura esplorativa. Non è al momento in corso alcuno sfruttamento di risorse”.

Insomma, per ora è tutto fermo, probabilmente in attesa di “tempi migliori”, ma ciò non toglie che le grandi manovre sul gas tra governo di Israele ed Eni siano effettivamente in corso. E rappresentano un’ulteriore conferma di come il cane a sei zampe stia rafforzando la propria posizione nel Mediterraneo, area storicamente molto rilevante per la società fondata da Enrico Mattei.

Dal 2015, in particolare, la multinazionale fossile italiana è molto attiva nel quadrante orientale del “Mare Nostrum” con la scoperta e il successivo avvio delle attività estrattive (nel 2017) del giacimento di Zohr -considerato la più grande riserva di gas “naturale” del Mediterraneo, con riserve stimate in 850 miliardi di metri cubi- all’interno della Zona economica esclusiva (Zee) dell’Egitto. A questo si sono poi aggiunte varie assegnazioni per l’esplorazione nelle altre Zee cipriote e libanesi, fino a quelle recenti assegnate da Israele.