Spiagge, motocross e amministratori dallo sguardo miope

Da non credere. Tre anni fa, il 25 gennaio 2020, raccontavo l’insostenibile decisione del Comune di Senigallia (allora amministrato da una giunta di centrosinistra) di svendere il lungomare cittadino alla devastante manifestazione di motocross “Beach cross”. Denuncia che cadde nel vuoto. In questi tre anni sono successe molte cose tra cui l’alluvione del settembre 2022 quando il torrente Misa sversò un mare di acqua e fango proprio a Senigallia (AN).

La città fu sommersa: 13 vittime che scossero cittadini, sindaci, giunte regionali, premier e ministri. Le lacrime da un lato sono giuste e inevitabili, dall’altro durano poco e non cambiano nulla se non si elaborano i lutti per avviare una riflessione su cause e concause. In questo caso su quel che degrada l’ambiente generando quei disastri.

Nel frattempo a Senigallia è stata eletta una giunta di centrodestra che, il 14 gennaio 2023, ha dato il via libera alla quarta edizione di “Beach cross”, ancor più devastante della precedente poiché dura un mese intero (si conclude il 12 febbraio) e interessa un tratto più lungo di costa. La stessa area dove quattro mesi prima giacevano rovine e vittime dell’alluvione è stata spianata dalle ruspe facendo tabula rasa di ogni traccia di natura e biodiversità. Ecco a voi la “natura con l’uomo dentro” evocata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo primo discorso in Parlamento.

Paolo Pileri è ordinario di Pianificazione territoriale e ambientale al Politecnico di Milano. Il suo ultimo libro è “L’intelligenza del suolo” (Altreconomia, 2022)

