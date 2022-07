I governi dei Paesi "ricchi" continuano a proteggere il monopolio delle aziende farmaceutiche, nonostante 15 milioni di morti nella pandemia, mentre riparte la corsa a nuove estrazioni fossili in Africa e Medio Oriente. Sono “riserve nostre”, rivendica ad esempio Eni, pur di non cambiare rotta. L'editoriale del direttore, Duccio Facchini To access this post, you must purchase Annuale con Mosaico di Pace, Annuale con Azione non violenta, Annuale con Gaia, Annuale con Nigrizia, Annuale "Amico" di Altreconomia, Annuale estero carta...

Per accedere a questo contenuto abbonati o acquista la rivista in digitale Compra il numero Abbònati Hai già acquistato la rivista o sei abbonato? Accedi per usufruire dei contenuti. Nome utente o indirizzo email Password Ricordami