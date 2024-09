Poliomielite a Gaza: la tregua per le vaccinazioni è necessaria ma insufficiente e ipocrita

Pubblichiamo la lettera di accademici e medici italiani in occasione della campagna vaccinale straordinaria contro la poliomelite in corso nella Striscia di Gaza



L’ultima goccia della complicità dell’Unione europea solleva la nostra indignazione. In questi ultimi giorni a Gaza è emerso lo spettro della diffusione della poliomielite, malattia gravissima di cui abbiamo un lontano ricordo ma che si ripresenta dove le condizioni igieniche sono gravemente compromesse. Non stupisce che sia ricomparsa a Gaza, dove da undici mesi la popolazione vive ammassata, i rifiuti e i liquami sono riversati per strada e manca tutto, soprattutto acqua pulita.

Le Nazioni Unite e l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) hanno chiesto di vaccinare circa 640mila bambini, per la prima volta i nati dal 2023 e con richiamo per quelli fino ai dieci anni. Israele ha apparentemente concesso che per nove ore al giorno per tre giorni e in ognuna delle aree in cui mantiene divisa con la forza Gaza, ci sia una sospensione degli attacchi, i quali riprenderanno dunque dopo le 15 e fino alle 6 quotidianamente.

L’Oms e le organizzazioni Onu sul territorio hanno iniziato a prepararsi per essere attive domenica primo settembre, esprimendo però scetticismo sul fatto che queste finestre temporali saranno rispettate da Israele e che siano adeguate al compito.

Una delle preoccupazioni dell’Oms è che sia permesso accesso sicuro, anche in questi periodi limitati, alle vaccinazioni al personale medico e alle famiglie dei bambini. E hanno ragione: il 27 agosto per un ennesimo “errore” le forze di difesa israeliane (Idf) hanno colpito ripetutamente un’auto del World food programme, di cui avevano “concesso e coordinato” il passaggio. Il 30 agosto ha mirato a un’auto di Anera, organizzazione umanitaria a cui era stato “concesso” di spostarsi per distribuire aiuti. L’attacco ha ucciso cinque persone con il pretesto che ci fossero “sospetti” intorno alle auto.

Siamo convinti e convinte, come l’Oms, che l’operazione possa non essere efficace, che metta a rischio le vite dei vaccinatori e delle famiglie che si recano a fare vaccinare i figli, e che le condizioni imposte non siano adeguate allo scopo di effettuare una vaccinazione capillare. Non c’è dubbio che le famiglie e il ministero della Salute di Gaza siano allarmati dal diffondersi della polio, in aggiunta a quella di altre malattie, e che anche loro faranno il possibile per proteggere i bambini di Gaza, già gravemente decimati o malati, e spesso malnutriti. Tutti i soggetti coinvolti proveranno certamente a fare un intervento utile.

Quello che indigna, e che disturba profondamente in questo contesto in cui si cerca di proteggere la salute di bambini, è che non si faccia nulla per impedire che restino le vittime possibili, e apparentemente predilette, dell’Idf. Infatti sono molti i bambini vittime di “cecchinaggio”, come documentato da medici internazionali operanti a Gaza. Indigna inoltre l’incompetenza dei rappresentanti politici europei e italiani, i quali, al minimo, dovrebbero conoscere ed essere consapevoli delle loro responsabilità e capaci di usare gli strumenti che hanno per fermare il genocidio.

Invece, abbiamo sentito l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea, Josep Borrell, chiedere tre giorni di cessate il fuoco come se fossero la panacea per Gaza, a seguito della stessa richiesta espressa dagli Stati Uniti. Sembra che Borrell non abbia mai visto neanche una foto di che cosa è adesso Gaza e di come sia costantemente sotto attacco, e che non si domandi che senso abbia vaccinare i bambini per poi non proteggere la loro vita.

Ma come mai arriva ora questa ansia della vaccinazione salvifica in poche ore (27) per circa 210mila destinatari in ciascuna zona e accolta con caveas e scetticismo dagli organismi Onu coinvolti? Come mai questa iniziativa ha avuto tanta eco nei palazzi dell’Ue e apparentemente nei suoi governi, ed è stata lodata dal rappresentante statunitense alle Nazioni Unite?

Quale sarà il suo “vero e sicuro” esito è chiaro. Anche se solo in parte si riuscirà a vaccinare, anche se nessuno dei convogli e delle persone che convergeranno, a piedi e sotto il sole, a far vaccinare i propri piccoli sarà per “malinteso” attaccato tra le 6 e le 15, l’aver concesso questa “tregua vaccinale” ha già ottenuto, con il suo solo annuncio, il risultato di fornire a Israele una protezione dalle accuse di ulteriori crimini contro l’umanità e di genocidio in aggiunta a quanti già documentati, cosicché, più facilmente, se vi saranno attacchi si parlerà di incidenti e di altri “errori” dell’Idf.

Questo esito di miglioramento di immagine pubblica è chiaro ai politici, a Borrell, alla maggior parte dei governi europei, e agli Stati Uniti, considerato che si sono esercitati a lungo e con buon risultato nell’attività di proteggere Israele dalle responsabilità penali. Un esercizio tanto ben fatto che dopo 11 mesi l’Unione europea non parla nemmeno di sospensione degli accordi economici o della cooperazione scientifica e tecnologica, persino quando l’utilizzo militare di questa è evidente e nonostante questo venga richiesto dal diritto umanitario, né parla di sanzioni allo Stato di Israele, in ottemperanza al pronunciamento della Corte penale internazionale mentre, in ritardo anche sugli Stati Uniti, Borrell suggerisce timidamente di sanzionare qualche colono, individualmente.

Denunciamo quindi la proposta di tregua umanitaria per le vaccinazioni: essa è necessaria, ma è insufficiente e ipocrita. L’apparente valenza umanitaria della richiesta da parte di Borrell e degli Stati Uniti copre in realtà un’oggettiva complicità con Israele, che potrebbe migliorare la propria immagine internazionale grazie a essa, tuttavia senza essere costretto a dare nessuna garanzia che le vaccinazioni siano concretamente fattibili. Un po’ come è stato per il ponte statunitense per gli aiuti umanitari, solo che questa volta paga l’Onu.

Vaccinare la popolazione, e soprattutto i bambini, è assolutamente necessario, ma non si può permettere e ignorare che, al termine della tregua, la situazione di Gaza torni drammatica, con stragi giornaliere, una media di 40 morti al giorno di cui gran parte donne e bambini, e che la popolazione continui a sopravvivere nella più completa distruzione di scuole, ospedali, infrastrutture, e nell’impossibilità di accedere agli aiuti umanitari. L’Ue e gli altri Stati europei hanno strumenti legalmente leciti e invocati dalla Corte penale internazionale per fermare il massacro di Gaza e l’estensione del genocidio nei territori occupati in Cisgiordania. Devono usarli tutti.

Non accettiamo più questa ignoranza e la malafede politica. Come dichiarato anche dal direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, “l’unica medicina duratura è la pace” e “l’unico modo per proteggere completamente tutti i bambini di Gaza è un cessate il fuoco”.

Aggiungiamo noi: un cessate il fuoco permanente, la ricostruzione di Gaza, la fine dell’occupazione israeliana. Altrimenti, qualsiasi iniziativa umanitaria, per quanto necessaria e auspicabile, purtroppo copre la pulizia etnica per mano di Israele, che la continua e la estende in Cisgiordania.

Chiediamo quindi all’Ue di prendere posizione perché le vaccinazioni siano accompagnate dal cessate il fuoco permanente, abbandonando la politica complice che si è perseguita fino ad ora e finalmente sanzioni Israele per mancato rispetto del diritto umanitario e per crimini di guerra.

In calce le prime firme.

Associazioni

Medicina Democratica

NWRG, odv (New Weapons Research Group)

Associazione Frantz Fanon, Torino

Associazione Renken, Torino

