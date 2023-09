Per uscire dal libero mercato è necessaria una convergenza dei diversi movimenti

Al giorno d'oggi superare il modello economico di libero mercato ci appare una sfida degna di Ercole. E spesso chi promuove un modello alternativo finisce per isolarsi, senza proporre un cambiamento significativo. Solo collegando i vari fronti in lotta si crea un movimento trasformativo. Le idee eretiche di Roberto Mancini To access this post, you must purchase Annuale con Mosaico di Pace, Annuale con Azione non violenta, Annuale con Gaia, Annuale con Nigrizia, Annuale "Amico" di Altreconomia, Annuale estero...

Per accedere a questo contenuto abbonati o acquista la rivista in digitale Compra il numero Abbònati Hai già acquistato la rivista o sei abbonato? Accedi per usufruire dei contenuti. Nome utente o indirizzo email Password Ricordami