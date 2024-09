Monitor, osservatorio sul mondo (ottobre 2024)

Un “filo rosso” lega le cose che succedono in Paesi diversi di ogni continente. Questa rubrica -a cura della redazione di Altreconomia- non vuole offrire al lettore notizie, ma la capacità di leggere i fatti in una cornice più ampia. Per comprendere le dinamiche economiche, sociali e politiche di quelli che comunemente vanno sotto la voce “Esteri”

Messico e Usa: le relazioni nella crisi climatica

Nord America

Secondo una nuova ricerca della Ohio State University pubblicata a settembre, la grave siccità nel Sud-Ovest americano e in Messico e gli anni più piovosi nel Nord-Est sono ormai la norma. Lo studio, che esamina gli anni compresi tra il 1850 e le proiezioni fino al 2100, suggerisce inoltre che a causa del cambiamento climatico questi modelli stagionali saranno più estremi in futuro.

Le tensioni di inizio estate tra Stati Uniti e Messico non sembrano quindi destinate a esaurirsi nel breve periodo. Come riportato dalla Cnn, i due Paesi co