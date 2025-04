Monitor, osservatorio sul mondo (aprile 2025)

Un “filo rosso” lega le cose che succedono in Paesi diversi di ogni continente. Questa rubrica -a cura della redazione di Altreconomia- non vuole offrire al lettore notizie, ma la capacità di leggere i fatti in una cornice più ampia. Per comprendere le dinamiche economiche, sociali e politiche di quelli che comunemente vanno sotto la voce “Esteri”

Le proteste contro i tagli alla ricerca decisi da Trump

Stati Uniti

Migliaia di studiosi e studiose sono scesi in piazza a inizio marzo in decine di città degli Stati Uniti contro i tagli ai finanziamenti destinati ai centri di ricerca e al personale degli istituti scientifici decisi dall’amministrazione di Donald Trump. Le manifestazioni, ribattezzate Stand up for science, sono una risposta all’attacco partito a gennaio da parte del neoeletto presidente. Secondo la rivista Nature sono stati licenziati migliaia di dipendenti di agenzie federali che si occupano di temi come