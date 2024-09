Monitor, osservatorio sul mondo (settembre 2024)

Il rischio schiavitù per i lavoratori stranieri in Canada e la fuga dal Venezuela per il bis di Maduro. In Europa, l’impatto della crescita spaventosa del settore delle navi da crociera. E poi la tortura nei centri di detenzione israeliana, la condanna del Tribunale permanente dei popoli per la violenza di Stato in West Papua e le ondate di calore estreme in Sierra Leone