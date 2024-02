Monitor, osservatorio sul mondo (febbraio 2024)

Il governo iraniano ha aggiunto altri 15 mesi di carcere alla condanna dell’attivista Narges Mohammadi. La Norvegia ha dato il via libera all'estrazione mineraria dai fondali marini. Gli appuntamenti elettorali dell'Asia: dal Pakistan all'India. L'avvio del processo a Ousman Sonko, braccio destro dell'ex dittatore del Gambia To access this post, you must purchase Annuale con Mosaico di Pace, Annuale con Azione non violenta, Annuale con Gaia, Annuale con Nigrizia, Annuale "Amico" di Altreconomia, Annuale estero carta + digitale, Biennale carta...

Per accedere a questo contenuto abbonati o acquista la rivista in digitale Compra il numero Abbònati Hai già acquistato la rivista o sei abbonato? Accedi per usufruire dei contenuti. Nome utente o indirizzo email Password Ricordami