Madeleine Baran. La strage dimenticata

Il 19 novembre 2005, nella cittadina di Haditha in Iraq, 24 civili, uomini, donne e bambini furono uccisi da una squadra di marines americani. La vittima più giovane aveva solo tre anni, quella più anziana 76. Nemmeno una persona è andata in carcere per quella strage. Quella mattina, l’esplosione di un ordigno improvvisato uccise un marines e ne ferì altri due, mentre viaggiavano su un convoglio di quattro Humvee.

Subito dopo, la squadra di dieci militari guidata dal sergente Frank Wuterich sparò a cinque uomini che si stavano dirigendo in taxi verso un college a Baghdad. Poi, nel giro di poche ore, i marines entrarono in tre case vicino al luogo dell’incidente e ammazzarono quasi tutte le persone che si trovavano all’interno. Quasi vent’anni dopo, la giornalista Madeleine Baran insieme al team del podcast “In the dark”, prodotto dalla testata americana The New Yorker, ha deciso di tornare a indagare su questo caso. Un lavoro investigativ