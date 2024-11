Ma quale “agricoltore custode”: i dati che smontano la retorica del ministro Lollobrigida

Dal 2024 l’Italia ha riconosciuto per legge la figura dell’agricoltore custode dell’ambiente e del territorio, istituendo una Giornata nazionale dell’agricoltura, che quest’anno è caduta il 10 novembre.

Il Wwf ha scelto l’occasione per evidenziare le contraddizioni tra i dati pubblici, quelli delle banche dati dell’Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (Ispra) su pesticidi e fungicidi, e “la retorica delle associazioni agricole e del ministro Lollobrigida”, in piena continuità con le affermazioni gastronazionaliste e le “sparate” su sovranità e povertà alimentare.

Secondo l’organizzazione ambientalista, infatti, “oggi l’agricoltura in Italia è la prima causa del cattivo stato di conservazione di habitat e specie selvatiche, inquina le acque, l’aria e il suolo”, dati che fan sì che i veri custodi tra gli agricoltori siano una minoranza.

Ecco i limiti della Legge 24 del 28 febbraio di quest’anno, relativa a “Disposizioni per il riconoscimento della figura dell’agricoltore custode dell’ambiente e del territorio e per l’istituzione della Giornata nazionale dell’agricoltura”. Il Wwf critica la “narrativa di Coldiretti, Cia, Confagricoltura e dell’attuale ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida che vorrebbe accreditare in modo generico l’agricoltore come il vero ambientalista, custode dell’ambiente e del territorio”.

I monitoraggi ambientali confermano invece che agricoltura e allevamento intensivo rappresentano la prima causa di perdita della biodiversità in Italia, responsabili tra l’altro dell’inquinamento delle acque, dell’aria e del suolo, e del 7,8% delle emissioni totali di gas serra a livello nazionale e del 22% a livello globale. “La Legge 24/2024 fornisce quindi una visione distorta dell’agricoltore custode dell’ambiente e del territorio”, scrive il Wwf.

L’errore che si continua a commettere è parlare di agricoltura al singolare perché in realtà esistono diversi modelli di agricoltura, più o meno sostenibili. Il modello intensivo dominante, adottato dalla maggioranza degli agricoltori italiani e che interessa oltre l’80% della superficie agricola utilizzata (Sau), dipende dalle sostanze chimiche di sintesi e da una pesante meccanizzazione che degrada il suolo, con l’obiettivo di massimizzare le produzioni. Meno del 20% della Sau è gestita con pratiche che rispettano i principi dell’agroecologia.

Alcuni dati citati provengono dall’Annuario dei dati ambientali 2023 dell’Ispra, che è stato pubblicato il 21 ottobre 2024 e fa riferimento al 2021. Quell’anno “in Italia sono state immesse in commercio oltre 4,8 milioni di tonnellate di fertilizzanti. Il 46% è costituito dai concimi minerali (semplici, composti, a base di meso e microelementi) e il 31,7% dai fertilizzanti organici, rappresentati dagli ammendanti (80,2%) e dai concimi organici (19,8%). Nel periodo 2000-2021 si registra un aumento di 139mila tonnellate di fertilizzanti (+3%). Sempre nel 2021 sono state immesse in commercio circa 116mila tonnellate di prodotti fitosanitari (pesticidi), di questi il 47,1% è costituito da fungicidi, il 21,2% da insetticidi e acaricidi, il 17,7% da erbicidi e il 14,1% da altri vari pesticidi. Per quanto riguarda il contenuto in principi attivi, pari a circa 50,3mila tonnellate, il 61,4% del totale è costituito dai fungicidi, seguono, nell’ordine, i vari (18%), gli erbicidi (10,9%), gli insetticidi e gli acaricidi (8,4%) e i biologici (1,3%)”.

E se è vero che i prodotti fitosanitari hanno registrato una diminuzione del 10,4% rispetto al 2014, lo è anche che il Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (Pan), scaduto dal febbraio 2019, ancora non è stato rinnovato.

“Il grande problema della produzione del cibo è la competizione con la natura selvatica per una risorsa fondamentale: il territorio. Per fare agricoltura -conclude il Wwf- bisogna infatti eliminare un ecosistema naturale, con le sue piante e i suoi animali, e sostituirlo con uno artificiale, semplificato, che va poi difeso dai tentativi della natura di riprenderne possesso con l’aratura e l’uso di pesticidi ed erbicidi. Dopo il raccolto, va ripristinata la fertilità del suolo con i fertilizzanti”.

Tutto questo richiede energia e presenta altri impatti, indiretti e poco “visibili”, relativamente al degrado degli habitat acquatici e ai costi associati alla depurazione e al disinquinamento delle acque. Sono le esternalità negative che non paghiamo quando il cibo è offerto a basso costo nei canali di vendita della Grande distribuzione organizzata.

