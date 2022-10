Le Olimpiadi sulla testa: il caso di Montagna in Valtellina

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono un pretesto per realizzare opere inutili e impattanti sulla testa dei territori. Lo sa bene la sindaca di Montagna in Valtellina (SO), Barbara Baldini, tra le poche a opporsi a un cavalcavia lungo poco più di 250 metri e dal costo stimato, al ribasso, di quasi 20 milioni di euro e chiamato erroneamente “Tangenziale Sud di Sondrio”. Baldini ha deciso di denunciare pubblicamente il mancato coinvolgimento degli amministratori locali e l’imposizione dall’alto tramite il commissariamento

