Le “Galline Felici” in Sicilia continuano a creare relazioni

Si inizia da Pulcini. I produttori che sono interessati a far parte del consorzio siciliano della Galline Felici sono chiamati così. Si entra nel Pollaio grazie a un percorso di avvicinamento e conoscenza l’uno dell’altro: ci si prende del tempo per scoprire il suo funzionamento e i suoi valori, quello di cura della Terra e delle persone. Si costruisce passo dopo passo una fiducia reciproca prima di diventarne soci, Galline Felici per l’appunto. Il Consorzio oggi, dopo 17 anni di storia, ne conta 51 tra le province di Catania, Siracusa, Messina, Ragusa, alcuni anche ad Agrigento e Palermo e in Calabria tra Rossano e Lamezia Terme. E circa cinquanta sono i fornitori selezionati.

Il consorzio nasce dall’idea visionaria di un coltivatore di arance, Roberto Li Calzi, le “galline felici” erano quelle razzolavano libere nella sua terra. I soci sono perlopiù perlopiù produttori di agrumi. “Ma sempre di più si sta puntando alla valorizzazione di altri prodotti come le paste di mandorla, il