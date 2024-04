Dopo aver toccato un picco nel 2007, i trasporti si sono decarbonizzati oltre tre volte più lentamente del resto dell'economia. E in base alle attuali politiche climatiche, la loro quota potrebbe raggiungere il 44% di tutte le emissioni di gas serra entro il 2030, rispetto all'attuale 29%. I dati di Transport&Environment To access this post, you must purchase Annuale con Mosaico di Pace, Annuale con Azione non violenta, Annuale con Gaia, Annuale con Nigrizia, Annuale "Amico" di Altreconomia, Annuale estero...

