Nel 2023 la spesa mondiale in armamenti ha raggiunto i 2.443 miliardi di dollari. Un dato senza precedenti e in aumento del 6,8% rispetto al 2022. Si tratta della crescita su base annua più alta dal 2009 trainata da Algeria, Polonia, Finlandia, Ucraina e Russia. I Paesi Nato coprono in ogni caso il 55% della spesa totale