La sofferenza nei Cpr raccontata dai registri degli eventi critici

Per chi si ritrova rinchiuso in un Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr), l’utilizzo del proprio corpo resta troppo spesso l’unica possibilità per fare ascoltare l’agonia che permea una quotidianità vuota e ripetitiva, in cui si rimane invischiati per la sola mancanza di un permesso di soggiorno. Giorni pieni di rabbia generata dal non capire i motivi di quella detenzione o dalla paura di un rimpatrio nel Paese d’origine ma soprattutto dal sentire il peso di un’ingiustizia vissuta sulla propria pelle.

C’è un documento che, più di tutti, racconta tutto questo. È il “registro degli eventi critici” in cui vengono annotati e descritti tentativi di suicidio, proteste, atti di autolesionismo o tentativi di rivolta che si ripetono a un ritmo impressionante: uno ogni due giorni al Cpr di via Corelli a Milano nel periodo tra febbraio e maggio 2024. E non sono solo i dati numerici a fare impressione.

Per alcuni Cpr, infatti, oltre al numero di eventi ci è stata inviata anche la copia