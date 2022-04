Per anni il Paese ha ignorato i senza dimora, al punto da non avere nemmeno statistiche ufficiali. Il governo di Olaf Scholz dice di voler affrontare il fenomeno ma il numero di persone che non riescono a pagare l’affitto è ancora in crescita To access this post, you must purchase Annuale con Mosaico di Pace, Annuale con Azione non violenta, Annuale con Gaia, Annuale con Nigrizia, Annuale "Amico" di Altreconomia, Annuale estero carta + digitale, Biennale carta + digitale, Trimestrale...

Per accedere a questo contenuto abbonati o acquista la rivista in digitale Compra il numero Abbònati Hai già acquistato la rivista o sei abbonato? Accedi per usufruire dei contenuti. Nome utente o indirizzo email Password Ricordami