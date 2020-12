Gli enti avrebbero dovuto destinare il 5% delle risorse in sanità in attività di prevenzione. Lo hanno fatto in pochi. Solo nel 2018 in Italia sono stati spesi in prevenzione circa 5,5 miliardi di euro, cifra cui manca quasi un miliardo di euro. Gli effetti si sono visti sul tracciamento del Covid-19 To access this post, you must purchase Annuale con Mosaico di Pace, Annuale con Azione non violenta, Annuale con Gaia, Annuale con Nigrizia, Annuale "Amico" di Altreconomia, Annuale...

