Il fenomeno del ferrociclo che fa rinascere le ferrovie dimenticate

Quando passa il ferrociclo anche un binario morto riprende vita. Il ferrociclo -railbike in inglese, velorail in francese, draisina per i più rétro- è una sorta di chimera meccanica, un veicolo a pedali a più posti, assimilabile a una bicicletta per l’impulso muscolare (ma ne esistono anche a pedalata assistita) e idoneo a circolare su binari ferroviari. Una modalità innovativa di utilizzare le tratte delle linee ferroviarie dismesse, che potrebbe rappresentare un attrattore perfetto per sviluppare un turismo lento e consapevole in alcune aree interne o poco frequentate. Il ferrociclo offre bonus straordinari come un finestrino infinitamente aperto, il brivido del vento tra i capelli, il profumo dei boschi e uno spasso per bambini e ragazzi. Non consente solo di scoprire territori selvaggi ma anche le opere dell’uomo come viadotti, ponti o tunnel, da un punto di vista del tutto inedito.

Anche se pochi lo sanno, in Italia il ferrociclo ha da tempo dignità giuridica.