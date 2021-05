Occorre aprire un dibattito sul fallimento delle politiche migratorie italiane ed europee. Il 6 maggio cadono i 12 anni da un "fatidico" respingimento operato dall’allora governo Berlusconi a danno di circa 200 persone. Da allora solo passi indietro, nonostante la condanna della Cedu. L'editoriale del direttore di Altreconomia, Duccio Facchini To access this post, you must purchase Annuale con Mosaico di Pace, Annuale con Azione non violenta, Annuale con Gaia, Annuale con Nigrizia, Annuale "Amico" di Altreconomia, Annuale estero carta...

