Convocazione assemblea straordinaria di Altra Economia soc. coop.

Con la presente è convocata in presenza e in forma telematica (Zoom) l’assemblea straordinaria dei soci di Altra Economia soc. coop. che si terrà a Milano presso la sede di IBVA in via Santa Croce 15 in prima convocazione il 24 luglio 2023 alle ore 7:00 e in seconda convocazione martedì 25 luglio 2023 in Milano presso la sede di IBVA in via Santa Croce 15 alle ore 18.30.

Con il seguente ordine del giorno:

1. approvazione modifiche statutarie

In presenza presso i locali di sede di IBVA in via Santa Croce 15 a Milano (qui le indicazioni). È sufficiente rispondere a questa mail confermando la propria presenza. Oppure d a remoto, in audio/video-conferenza via Zoom. È necessario iscriversi tramite (le socie e i soci hanno ricevuto via mail le indicazioni).

Il modulo di delega di rappresentante è scaricabile qui. Si invita a farlo pervenire eventualmente compilato entro le ore 10 del 25 luglio 2023 all’indirizzo: segreteria@altreconomia.it. Si ricorda che, ai sensi dello statuto (art. 26), alle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Per qualsiasi altra segnalazione e richiesta invitiamo a scrivere a soci@altreconomia.it

Gianni Fortunati, presidente di Altra Economia soc. coop.